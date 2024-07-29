Кожевников о рейтинге лучших хоккеистов XXI века: «Овечкин — наш, но Кросби тоже величайший. Александр — достойнейший человек, мы к нему по-другому относимся» | Источник: Sports.Ru

Его возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

"Тут у каждого свое мнение. Кросби тоже величайший игрок. Сашка просто наш, но Кросби тоже величайший. У них разные стили, рейтинг не отображает действительности. Смешно.

Макдэвид тоже современный хоккеист, который практически все умеет делать, звезда будущего. На эти рейтинги не стоит заострять внимание. Это сугубо личное мнение.