Кожевников о рейтинге лучших хоккеистов XXI века: «Овечкин — наш, но Кросби тоже величайший. Александр — достойнейший человек, мы к нему по-другому относимся»
ESPN представил список из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.
ESPN представил список из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.
Его возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
"Тут у каждого свое мнение. Кросби тоже величайший игрок. Сашка просто наш, но Кросби тоже величайший. У них разные стили, рейтинг не отображает действительности. Смешно.
Макдэвид тоже современный хоккеист, который практически все умеет делать, звезда будущего. На эти рейтинги не стоит заострять внимание. Это сугубо личное мнение.
Александр — достойнейший человек, о чем мы говорим. Просто мы к нему по-другому относимся совершенно", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.