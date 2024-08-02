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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мифтахов о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд. Вся страна этого ждет, да и мир, думаю»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Мифтахов о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд. Вся страна этого ждет, да и мир, думаю» | Источник: Sports.Ru

— Ты ездил на «Матч года». Расскажи о своих впечатлениях от игры.

— На самом деле молодцы ребята, что все устроили. Отличная идея. Я очень соскучился по хоккею, пришел посмотреть игру со стороны — и почувствовал, что сезон вот-вот начнется. Только положительные эмоции в общем.

— При этом матч этот важен не только с точки зрения благотворительности наверняка. Согласен?

— Безусловно. Все мечтают на звезд мирового хоккея посмотреть, а тут предоставилась такая возможность. Даже по телевизору посмотреть — это классно, потому что матчи НХЛ идут ночью. Внимание, в общем, привлекло. Думаю, традиция у ребят продолжится с организацией этих игр.

— Наверное, одна из главных звезд — это Александр Овечкин. Знаком, общаешься?

— Удалось познакомиться с ним там, уже после игры. Овечкин, несмотря на свою легендарность, элитарность хоккейную — приятный в общении.

— До рекорда Гретцки остался шаг в сезон. Как думаешь, побьет?

— Честно говоря, не слежу за гонкой, но рекорд побьет. Я думаю, что вся страна этого ждет, да и мир, когда рекорд будет побит Александром Овечкиным, — сказал вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов.

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