Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роман Ротенберг: «Продолжается Кубок Овечкина — шикарный детский турнир. Спасибо Ови и руководству Московской области за возможность для детей»

"В Красногорске и Мытищах продолжается шикарный детский турнир — Кубок Овечкина.

Роман Ротенберг: «Продолжается Кубок Овечкина — шикарный детский турнир. Спасибо Ови и руководству Московской области за возможность для детей» | Источник: Sports.Ru

Хочу сказать огромное спасибо Ови, а также руководству Московской области во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым за такую возможность для детей.

Саша Овечкин всегда был открыт для общения с детьми, для которых очень важно вживую увидеть лучшего игрока современности. Знаю, что сегодня он лично планировал заглянуть в раздевалки, сказать напутственные слова — отличная идея!

Желаю всем удачи, отличного настроения и побед!" — написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Читайте также от «Sports»
Шпионский скандал на Олимпиаде: следили c дрона за соперником
Драма парагвайской красотки-пловчихи в Париже. Завершила карьеру
«Это похоже на издевательство». Сена срывает Олимпиаду
Мбаппе покупает клуб детства «Кан»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь