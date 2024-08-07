Роман Ротенберг: «Продолжается Кубок Овечкина — шикарный детский турнир. Спасибо Ови и руководству Московской области за возможность для детей» | Источник:

Хочу сказать огромное спасибо Ови, а также руководству Московской области во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым за такую возможность для детей.

Саша Овечкин всегда был открыт для общения с детьми, для которых очень важно вживую увидеть лучшего игрока современности. Знаю, что сегодня он лично планировал заглянуть в раздевалки, сказать напутственные слова — отличная идея!