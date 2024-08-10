Сын Овечкина Сергей вышел на лёд вместе с отцом в гала-матче

Вместе с капитанами — Александром Овечкиным и Вячеславом Фетисовым — на лёд вышли Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и другие прославленные хоккеисты.

Кроме того, в матче принимает участие и сын Александра Овечкина Сергей. Он вышел на лёд в звене с отцом и Евгением Малкиным.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.