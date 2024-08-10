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12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Овечкина Сергей вышел на лёд вместе с отцом в гала-матче

Сегодня, 10 августа, на «Арене Мытищи» проходит гала-матч легенд хоккея в рамках VI Кубка Александра Овечкина.

Вместе с капитанами — Александром Овечкиным и Вячеславом Фетисовым — на лёд вышли Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и другие прославленные хоккеисты.

Кроме того, в матче принимает участие и сын Александра Овечкина Сергей. Он вышел на лёд в звене с отцом и Евгением Малкиным.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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