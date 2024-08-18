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Малкину осталось 2 шайбы до 500 голов в НХЛ, Кэйну — 29, Таваресу — 44. Кросби может дойти до 600 голов в следующем сезоне — нужно еще 8

38-летний российский форвард «Питтсбурга» входит в число хоккеистов, которые в следующем сезоне могут добраться до юбилейной отметки. Он забил 498 голов в 1145 играх за карьеру в НХЛ.

Источник: Sports.Ru

На счету 35-летнего нападающего «Детройта» Патрика Кэйна 471 гол в 1230 матчах, ему нужно 29 раз поразить ворота соперников, чтобы достичь отметки в 500 голов за карьеру.

В активе форварда «Торонто» Джона Тавареса 456 голов в 1109 играх за карьеру в НХЛ — 44 шайбы до отметки в 500 голов.

37-летний нападающий «Пингвинс» Сидни Кросби забил 592 гола за 1272 матча в НХЛ. Канадцу нужно забить всего 8 шайб, чтобы достичь отметки в 600 голов за карьеру.

На счету 34-летнего форварда «Нэшвилла» Стивена Стэмкоса 555 голов в 1082 играх — 45 шайб до отметки в 600 голов.

Изображение: x.com/NHL.