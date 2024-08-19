Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ЦСКА в товарищеском матче

В понедельник «зубры» провели пятый домашний предсезонный поединок. На льду столичной «Олимпик Арены» подопечные Дмитрия Квартальнова встретились с московским ЦСКА, хоккеисты которого уже две недели тренируются в столице Беларуси. Счет в матче был открыт на 10-й минуте: передачей от новичка «Динамо» Вадима Шипачева воспользовался Сергей Кузнецов. Впрочем, еще до перерыва «армейцы» не только отыгрались, но и вышли вперед — 2:1.



Второй период прошел по практически такому же сценарию: сперва точный бросок под перекладину исполнил капитан минчан Андрей Стась, но затем хозяева льда снова получили в свои ворота две шайбы подряд. В заключительной трети счет на табло не изменился — в итоге 4:2 в пользу ЦСКА. По окончании встречи команды по предварительной договоренности провели серию буллитов, точнее в ней оказались москвичи.



С начала месяца динамовцы выиграли только один товарищеский матч — у представителя Всероссийской хоккейной лиги «Норильска» (6:3). Теперь в пассиве «зубров» уже четыре предсезонные неудачи: ранее наша команда уступила «Магнитке» из ВХЛ (4:10), омскому «Авангарду» (1:2) и московскому «Динамо» (1:3).



До завершения подготовительного периода минчанам осталось провести еще два контрольных поединка на своем льду — оба против дальневосточного «Адмирала» 23 и 27 августа. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует для динамовцев 5 сентября: в этот день столичный клуб на «Минск-Арене» примет хабаровский «Амур».