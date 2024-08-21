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Буше о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки: «Вопрос времени. Можно сбавить темп, но нельзя сойти с пути. Это будет большое событие для российского хоккея»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports.Ru

— Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?

— Да, он это может. Он ведь очень близко уже, да? Всего 42 гола осталось. Можно сбавить темп, но нельзя сойти с этого пути, когда рекорд так рядом. Это вопрос времени, когда Овечкин к нему дойдет.

И это будет большое событие для российского хоккея, когда он побьет этот рекорд, — сказал форвард «Авангарда» Рид Буше.

Буше об Овечкине: «В России каждое утро начинается с того, что Александр кому-то забил. На его примере выросли многие ребята в Северной Америке».