Буше о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки: «Вопрос времени. Можно сбавить темп, но нельзя сойти с пути. Это будет большое событие для российского хоккея»

— Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?
— Да, он это может. Он ведь очень близко уже, да? Всего 42 гола осталось. Можно сбавить темп, но нельзя сойти с этого пути, когда рекорд так рядом. Это вопрос времени, когда Овечкин к нему дойдет.
И это будет большое событие для российского хоккея, когда он побьет этот рекорд, — сказал форвард «Авангарда» Рид Буше.
Буше об Овечкине: «В России каждое утро начинается с того, что Александр кому-то забил. На его примере выросли многие ребята в Северной Америке».