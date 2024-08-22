Строум считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в предстоящем сезоне: «Александр провел гораздо больше сезонов, в которых забросил 40 шайб и больше»

"Я так считаю. Овечкин провел гораздо больше сезонов, в которых он забросил 40 шайб и больше, чем сезонов, когда ему это не удалось. Все списывали его со счетов после 40 матчей прошлого сезона, а потом он выдал сильную вторую половину.