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Строум считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в предстоящем сезоне: «Александр провел гораздо больше сезонов, в которых забросил 40 шайб и больше»

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports.Ru

"Безусловно, я думал об этом [сделать голевую передачу Овечкину, когда он забьет 854-й гол]. Мне кажется, каждый об этом думает.

Все помнят, что это Марти Максорли помог Гретцки забросить 802-ю шайбу. Это история, и Овечкин часто говорит об этом.

Я ассистировал ему, когда он сравнялся с Горди Хоу, но немногие вспомнят это, если Овечкин побьет рекорд. Было бы здорово стать частью этого", — сказал Дилан Строум.

Нападающий «Кэпитлас» считает, что Овечкин может побить рекорд уже в предстоящем сезоне.

"Я так считаю. Овечкин провел гораздо больше сезонов, в которых он забросил 40 шайб и больше, чем сезонов, когда ему это не удалось. Все списывали его со счетов после 40 матчей прошлого сезона, а потом он выдал сильную вторую половину.

Я ожидаю, что мы чаще будем видеть Ови второй половины прошлого сезона. Мы все этого ждем, мы к этому готовы. Конечно, буду стараться пасовать на него", — заявил Строум.