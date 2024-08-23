Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли СКА-1946 на Кубке губернатора Тульской области

В третьем матче на турнире подопечные Андрея Михалева встречались с действующим чемпионом Молодежной хоккейной лиги — СКА-1946. Поразить ворота лучшей команды прошлого сезона бобруйчанам удалось только однажды: в конце второго периода отличился Арсений Елисеев. К тому моменту наши хоккеисты уже уступали со счетом 0:3, а в заключительном отрезке белорусы пропустили еще дважды. В итоге 1:5, «Динамо-Шинник» терпит второе поражение в трех турах.



Ранее бобруйский клуб уступил тульской «Академии Михайлова» (0:3) и в овертайме обыграл «Снежных Барсов» из Астаны (4:3). На данный момент наши парни вместе с московским «Динамо» делят третье место в таблице Кубка губернатора Тульской области, у обеих команд по два балла. Именно с хоккеистами из Москвы представители Беларуси в МХЛ встретятся в заключительном матче розыгрыша, поединок стартует завтра в 11.00.



В начале августа игроки «Динамо-Шинника» принимали участие в турнире на призы председателя Бобруйского горисполкома, в ходе которого обыграли дальневосточный «Тайфун» и уступили московским «Крыльям Советов» и «Стальным Лисам» из Магнитогорска. Первый матч в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги «Динамо-Шинник» проведет дома 4 сентября против «Академии СКА-Юниор» из Красногорска.