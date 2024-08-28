Опубликованы зарплаты игроков нижегородского ХК «Торпедо»

Названы зарплаты игроков ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода в сезоне 2024/2025. Список появился на сайте издания «Спорт-Экспресс».
Рейтинг по зарплатам в сезоне возглавил Вячеслав Войнов — его доход составляет 40 млн рублей. На втором месте Иван Кульбаков с 35 млн рублей, а на третьем — Максим Летунов и Евгений Свечников с 30 млн рублей.
Зарплата шести спортсменов выходит 25 млн рублей. Речь об игроках — Василий Атанасов, Антон Берлев, Сергей Гончарук, Дмитрий Кагарлицкий, Михаил Орлов, Владислав Фирстов.
Ранее сообщалось, что нижегородский ХК «Торпедо» обыграл «Норильск» во второй игре. Встреча завершилась со счетом 5:2.