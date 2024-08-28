Опубликованы зарплаты игроков нижегородского ХК «Торпедо»

Рейтинг по зарплатам в сезоне возглавил Вячеслав Войнов — его доход составляет 40 млн рублей. На втором месте Иван Кульбаков с 35 млн рублей, а на третьем — Максим Летунов и Евгений Свечников с 30 млн рублей.