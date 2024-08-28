Овечкин о латинице в КХЛ: «Мне без разницы, главное, чтобы игроки показывали хороший хоккей. Играть надо за эмблему на груди, не за фамилию на спине»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выступил против использования кириллицы на формах в КХЛ, так как болельщики в Индии и Китае не смогут прочитать фамилии игроков.
— Сейчас в КХЛ ломают копья вокруг темы, на каком языке писать фамилии игроков на хоккейных свитерах. Русский или английский?
— Если честно, то мне без разницы. Самое главное, чтобы люди в этих свитерах показывали хороший хоккей. А что у них на спине написано — мне не так важно. Как говорят, играть надо за эмблему на груди, а не за фамилию на спине.
— Многие хотят видеть надписи на русском языке, как в ретро‑время.
— Хотят — пожалуйста. Мне‑то без разницы. Я готов принять любой вариант, тем более это зависит не от меня, — сказал Александр Овечкин.