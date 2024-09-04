Контракт Драйзайтля на 112 млн долларов — 2-й по величине в истории НХЛ. 1-е место у Овечкина — 124 млн долларов, 3-й — Уэбер, 4-й — Кросби, Ковальчук — 5-й

Это второй по величине договор в истории НХЛ. Большую сумму за один контракт получал только Александр Овечкин, получивший от «Вашингтона» 124 миллиона на 13 лет в 2008 году.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин («Вашингтон»): 124 миллиона долларов;
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»): 112 миллионов;
3. Ши Уэбер («Нэшвилл»): 110 миллионов;
4. Сидни Кросби («Питтсбург»): 104,4 миллиона;
5. Илья Ковальчук («Нью-Джерси»): 102 миллиона;
6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»): 100,8 миллиона;
7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»): 100 миллионов;
8. Райан Сутер («Миннесота»): 98 миллионов;
9. Зак Паризе («Миннесота»): 98 миллионов;
10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»): 92,8 миллиона.
Отметим, что большая часть контрактов подписана до вступления в силу запрета на соглашения сроком более восьми лет.
? 112 млн долларов за 8 лет! Напарник Макдэвида получил самую большую зарплату в НХЛ.