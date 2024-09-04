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Бобровский об Овечкине: «Великий мастер. Рано или поздно он побьет рекорд Гретцки, уверен»

38-летний форвард «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Уважительно отношусь к Саше Овечкину. Уверен, что он рано или поздно побьет рекорд Гретцки.

Он великий мастер, великий хоккеист, всегда было приятно с ним играть в одной команде и общаться«, — сказал вратарь “Флориды” Сергей Бобровский.