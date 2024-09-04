Бобровский об Овечкине: «Великий мастер. Рано или поздно он побьет рекорд Гретцки, уверен»

"Уважительно отношусь к Саше Овечкину. Уверен, что он рано или поздно побьет рекорд Гретцки.
Он великий мастер, великий хоккеист, всегда было приятно с ним играть в одной команде и общаться«, — сказал вратарь “Флориды” Сергей Бобровский.
38-летний форвард «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Уважительно отношусь к Саше Овечкину. Уверен, что он рано или поздно побьет рекорд Гретцки.
Он великий мастер, великий хоккеист, всегда было приятно с ним играть в одной команде и общаться«, — сказал вратарь “Флориды” Сергей Бобровский.