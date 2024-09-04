Хоккеисты «Динамо-Шинника» стартовали в новом сезоне МХЛ с крупной победы

В матче открытия сезона подопечные Андрея Михалева на льду «Бобруйск-Арены» принимали «Академию СКА-Юниор» из Красногорска. В каждом из периодов наши хоккеисты отправили в чужие ворота по две шайбы, гости сумели ответить только одним точным броском на последней минуте. Финальная сирена зафиксировала счет 6:1 в пользу хозяев. Дубль за «шинников» оформил Дмитрий Тукач, по голу добавили Николай Салыго, Кирилл Бородулин, Никита Ходорович и Богдан Поповский. Завтра хоккеистов ожидает повторная очная встреча, начало — в 19:00.



Участие в новом сезоне МХЛ принимают 38 команд, разделенные на Западную и Восточную конференции. Каждая конференция, в свою очередь, разбита на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы. «Динамо-Шинник» выступает в «Серебряном» дивизионе Запада, откуда в раунд плей-ин Кубка Харламова выйдут три лучших клуба из десяти. Регулярный чемпионат завершится 22 марта 2025 года, в календаре бобруйчан 54 матча.



Данный сезон станет для «Динамо-Шинника» третьим подряд после возвращения в Молодежную хоккейную лигу. В чемпионате-22/23 белорусы заняли третье место в дивизионе и вышли в плей-ин, где проиграли санкт-петербургскому «Динамо-СПб». В прошлом сезоне юные динамовцы остались без матчей на выбывание, финишировав в дивизионе на четвертой строчке.