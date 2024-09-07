Кэсселс о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Будет классно увидеть, как он падет на наших глазах. Я познакомился с Алексом в 10 лет, когда мой отец играл за “Вашингтон”

— Один из главных вопросов российского хоккея: побьет ли Александр Овечкин рекорд Гретцки?
— Я думаю, да. У Александра очень хорошие шансы сделать это. Будет классно увидеть, как этот рекорд падет на наших глазах, не знаю, сможет ли кто-то еще так плотно к этому приблизиться при нашей жизни.
Я познакомился с Овечкиным, когда мне было 10 лет, мой отец (форвард Эндрю Кесселс — Спортс«“) тогда играл с ним в “Вашингтоне”, это было потрясающе. Я был очень рад. Если и есть человек, которому суждено побить этот рекорд, я рад, что это будет Алекс, — сказал форвард “Авангарда”.