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Каменский об Овечкине: «Саша буквально пахал летом. И я бы даже не стал говорить о второй молодости. Бросьте, он молодой парень!»

"Я знаю, как он готовился летом. Поверьте, это профессионал высокого класса. Саша буквально пахал. Он ведь сам признавался, что подобной подготовки у него не было еще никогда в жизни. Занимался с персональными тренерами, следил за весом и питанием.

Источник: Sports.Ru

"Я знаю, как он готовился летом. Поверьте, это профессионал высокого класса. Саша буквально пахал. Он ведь сам признавался, что подобной подготовки у него не было еще никогда в жизни. Занимался с персональными тренерами, следил за весом и питанием. Очень серьезно подошел к данному вопросу.

С его уровнем мастерства и физической формой вполне можно преодолеть планку 70 очков за регулярку. И я бы даже не стал говорить о второй молодости. Бросьте, он молодой парень! При этом опытный мастер, который всем все доказал. Просто нужно выходить на лед и забивать, а мастерства у него больше, чем у всех, вместе взятых.

Бросок с возрастом тоже никуда не денется. А главное, сохраняется любовь к хоккею. У него самые серьезные намерения, как и перед каждым сезоном", — сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.