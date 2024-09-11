Каменский об Овечкине: «Саша буквально пахал летом. И я бы даже не стал говорить о второй молодости. Бросьте, он молодой парень!»

С его уровнем мастерства и физической формой вполне можно преодолеть планку 70 очков за регулярку. И я бы даже не стал говорить о второй молодости. Бросьте, он молодой парень! При этом опытный мастер, который всем все доказал. Просто нужно выходить на лед и забивать, а мастерства у него больше, чем у всех, вместе взятых.