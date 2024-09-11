Максим Сушинский: «Овечкину не дадут завершить карьеру, пока не побьет рекорд Гретцки. Для этого “Вашингтон” его и держит»

"Сложно сказать, сколько времени уйдет у Овечкина на то, чтобы побить рекорд Гретцки. Это в любом случае гадание на кофейной гуще. Порой бывают такие матчи, когда забрасываешь по несколько шайб. Тут не угадаешь.
Повторюсь, прибавить в 39 лет сложно, но можно сохранить имеющиеся сильные стороны. А самое главное — качественно поработать летом, чем он и занимался. Плюс у «Вашингтона» подобралась хорошая команда и россиянину будут отдавать больше передач. Все это звенья одной цепи.
На мой взгляд, Овечкину просто не дадут завершить карьеру, пока не побьет достижение Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит. Конечно, столичные горят желанием, чтобы их игрок вошел в историю лиги", — сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.