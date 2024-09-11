Максим Сушинский: «Овечкину не дадут завершить карьеру, пока не побьет рекорд Гретцки. Для этого “Вашингтон” его и держит»

"Сложно сказать, сколько времени уйдет у Овечкина на то, чтобы побить рекорд Гретцки. Это в любом случае гадание на кофейной гуще. Порой бывают такие матчи, когда забрасываешь по несколько шайб. Тут не угадаешь.