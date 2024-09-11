Дэйли о том, что Овечкин может стать лучшим снайпером НХЛ: «Не согласны, что это должно отойти на второй план из-за того, что он русский. Это в топе нашего списка возможных событий»

Некоторые люди предположили, что из-за того, что Алекс русский, это должно быть каким-то образом отодвинуто на второй план. Мы никак не можем с этим согласиться. Он был потрясающим представителем нашей игры на протяжении вот уже 20 лет, и его энтузиазм и страсть к игре заразительны.