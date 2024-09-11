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Дэйли о том, что Овечкин может стать лучшим снайпером НХЛ: «Не согласны, что это должно отойти на второй план из-за того, что он русский. Это в топе нашего списка возможных событий»

— Алекс Овечкин на 42 гола отстает от Уэйна Гретцки, являющегося рекордсменом по количеству заброшенных шайб за все время. Что значит для лиги то, что он может [побить рекорд] в этом сезоне?

Источник: Sports.Ru

— Это в топе нашего списка возможных событий, которые мы хотим продвигать и сделать так, чтобы они не остались незамеченными.

Некоторые люди предположили, что из-за того, что Алекс русский, это должно быть каким-то образом отодвинуто на второй план. Мы никак не можем с этим согласиться. Он был потрясающим представителем нашей игры на протяжении вот уже 20 лет, и его энтузиазм и страсть к игре заразительны.

И за время своих выступлений он многое сделал для того, чтобы поднять уровень лиги и всех игроков, — приводит слова заместителя комиссионера НХЛ The Athletic.