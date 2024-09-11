Валерий Каменский: «Овечкин будет стремиться побить рекорд Гретцки уже в грядущем сезоне. И в этом нет ничего нереального»

"Считаю, Овечкин будет изо всех сил стремиться к тому, чтобы побить рекорд результативности НХЛ Уэйна Гретцки уже в грядущем сезоне. И в этом нет ничего нереального, учитывая, что он неоднократно преодолевал планку в 50 голов за регулярку.