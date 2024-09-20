Роман Ротенберг: «СКА делает все возможное, чтобы играть как можно ярче и чтобы наш хоккей приносил удовольствие игрокам. Хотим, чтобы все кайфанули!»

Люди не пойдут на трибуны, детишки не пойдут в хоккейные школы. Это огромная совместная работа игроков, тренеров, менеджеров. И арбитров тоже, я хочу сегодня отметить судейство. Мы видим прогресс в каждой игре, это вызывает огромное уважение. Все работают в унисон, включая СМИ. Нам очень важно переживать за наш вид спорта, делая все возможное, чтобы на каждой игре были полные трибуны. И неважно, где играет СКА — дома или на выезде.