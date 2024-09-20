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Морозов о памятных медалях КХЛ: «Продолжим награждать наших легенд специальными призами за уникальные статистические достижения»

"За 16 сезонов КХЛ мы стали свидетелями большого числа рекордов и уникальных достижений. Такие игроки, как Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вадим Шипачев, и многие другие стали настоящими легендами нашего хоккея.

Источник: Sports

"За 16 сезонов КХЛ мы стали свидетелями большого числа рекордов и уникальных достижений. Такие игроки, как Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вадим Шипачев, и многие другие стали настоящими легендами нашего хоккея. В прошлом сезоне мы наградили защитника Евгения Бирюкова специальным призом за 1000 матчей в КХЛ.

В этом сезоне мы сделали памятные медали и продолжим награждать наших легенд специальными призами за уникальные статистические достижения. Практика таких клубов идет еще с советских времен, и мы ее возрождаем в рамках нашей лиги", — сказал президент КХЛ.