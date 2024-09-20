Ротенберг о результативности: «Когда‑то подключатся Толчинский, Плотников, Григоренко — и СКА будет еще больше забивать. У нас огромный потенциал и резервы»

Это наши резервы. И мы всегда будем работать так, чтобы каждый наш игрок показывал свой максимум в каждой игре. Но если мы забиваем семь голов без Толчинского, наверное, когда‑то подключатся Толчинский, Плотников, Григоренко. И мы будем еще больше забивать. Это же здорово!