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Гендиректор «Авангарда» о «Сибирь-Арене»: «Наша гораздо лучше и уютнее. Вижу использование некоторых наших наработок, но у нас выходит объемнее и ярче»

"В Новосибирске не повезло с лютыми пробками и холодной погодой, но запомнился шум зрителей. Я второй раз был на новой арене и могу ответственно заявить: наша гораздо лучше и уютнее.

То же самое в части шоу на матче: вижу использование некоторых наших наработок, но у нас выходит объемнее и ярче. Но сам факт, что новые арены появляются и люди там не спят, а что-то пытаются делать — это здорово", — написал Герман Чистяков.