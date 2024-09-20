Руководство «Тампы» опросило игроков перед назначением нового капитана. Кандидатура Хедмана была поддержана единогласно

Как пишет Tampa Bay Times, генменеджер клуба Жюльен Брисбуа и главный тренер Джон Купер изначально видели шведа новым капитаном, но решили также опросить игроков. Они единогласно поддержали кандидатуру Хедмана, выступающего за клуб с 2009 года.