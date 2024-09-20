«Судейство — слабое звено КХЛ и нашего хоккея. Драма в Уфе еще раз это подтвердила. Человека отправили в реанимацию, а в ответ — тишина». Давыдов о ситуации с травмой Кузьмина

Считаю, что здесь нужно было учесть послужной список Дитца. Знаю, что наши арбитры придумали себе историю с симулянтами, вроде бы всех их знают и показательно наказывают. Иногда это просто смешно — они везде выискивают эти в общем-то безобидные «рыбки», направо и налево выписывая за них штрафы, в том числе и нашему «Динамо».