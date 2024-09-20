Генменеджер «Вегаса» о Ленере: «Робин по-прежнему не может играть. В его ситуации есть уникальные обстоятельства, над ней работают НХЛ, профсоюз и клуб»

В его ситуации есть уникальные обстоятельства, над ней работают НХЛ, Ассоциация игроков и клуб. Мы коллективно думаем над тем, что можно сделать. Когда нам будет что сказать, мы это сделаем", — сообщил Келли МакКриммон.