Генменеджер «Вегаса» о Ленере: «Робин по-прежнему не может играть. В его ситуации есть уникальные обстоятельства, над ней работают НХЛ, профсоюз и клуб»

33-летний Ленер не играет в НХЛ с 21 апреля 2022 года. В августе 2022 года он перенес операцию на бедре. У него остается еще один год действия контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов.
"Робина не будет в команде в новом сезоне. Он по-прежнему не может играть.
В его ситуации есть уникальные обстоятельства, над ней работают НХЛ, Ассоциация игроков и клуб. Мы коллективно думаем над тем, что можно сделать. Когда нам будет что сказать, мы это сделаем", — сообщил Келли МакКриммон.
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