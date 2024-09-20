Каменский об Овечкине: «Перевод на правый фланг — нормальная работа на сборе. Ему все труднее забивать? Да и жить тяжелее с возрастом»

Овечкин сказал, что ему забивать все труднее? Да и жить тяжелее с возрастом, что тут такого. Но Александр знает, как готовить себя, не думаю, что у него возникнут какие-то сложности", — сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.