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Каменский об Овечкине: «Перевод на правый фланг — нормальная работа на сборе. Ему все труднее забивать? Да и жить тяжелее с возрастом»

Ранее стало известно, что главный тренер «Вашингтона» рассматривает возможность перевода российского форварда на правый фланг.

Источник: Sports.Ru

"Перевод Александра на правый фланг — это видение тренера. Почему бы не попробовать, посмотреть, как это будет работать. Тренер воплощает свои задумки, а игроки выполняют его требования. Нормальная работа на предсезонном сборе.

Овечкин сказал, что ему забивать все труднее? Да и жить тяжелее с возрастом, что тут такого. Но Александр знает, как готовить себя, не думаю, что у него возникнут какие-то сложности", — сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать все сложнее и сложнее».