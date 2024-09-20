Фетисов о шансах Овечкина догнать Гретцки в новом сезоне: «Вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Будем за него болеть, переживать»

— В прошлом сезоне был тот самый случай, когда сезон не пошел. Против таких игроков всегда настраиваются, даже и 20 лет назад так было, ничего нового здесь нет, — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.