Фетисов о шансах Овечкина догнать Гретцки в новом сезоне: «Вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Будем за него болеть, переживать»

— Способен ли Овечкин догнать Гретцки уже в новом сезоне, учитывая, что он может забивать и по 50 шайб за сезон?
— Как пойдет! Да, вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Поэтому да, вполне. Будем за него болеть, переживать.
— По-особенному ли на него всегда настраиваются все соперники в НХЛ, учитывая такой ажиотаж?
— В прошлом сезоне был тот самый случай, когда сезон не пошел. Против таких игроков всегда настраиваются, даже и 20 лет назад так было, ничего нового здесь нет, — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.