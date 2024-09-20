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Фетисов о шансах Овечкина догнать Гретцки в новом сезоне: «Вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Будем за него болеть, переживать»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

— Способен ли Овечкин догнать Гретцки уже в новом сезоне, учитывая, что он может забивать и по 50 шайб за сезон?

— Как пойдет! Да, вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Поэтому да, вполне. Будем за него болеть, переживать.

— По-особенному ли на него всегда настраиваются все соперники в НХЛ, учитывая такой ажиотаж?

— В прошлом сезоне был тот самый случай, когда сезон не пошел. Против таких игроков всегда настраиваются, даже и 20 лет назад так было, ничего нового здесь нет, — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.