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Отец Буре был похоронен в Майами, Павел не прилетел на похороны из России («Матч ТВ»)

Владимир Буре был похоронен в Майами.

Источник: РИА "Новости"

Советский пловец, российский хоккейный тренер по физической подготовке умер 3 сентября на 74-м году жизни.

Как сообщает «Матч ТВ», он был похоронен 6 сентября в Майами. На мемориальной церемонии присутствовали его младший сын Валерий Буре и бывший игрок, а ныне тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин.

Его старший сын Павел на похороны из России не прилетел.

Владимир Буре — серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы в эстафете.

Кроме того, он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физической подготовке — он выигрывал трофей с «Нью‑Джерси» в 2000 и 2003 годах. Также он был вице‑президентом ЦСКА с 2010 по 2012 год и советником президента КХЛ.