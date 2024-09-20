Отец Буре был похоронен в Майами, Павел не прилетел на похороны из России («Матч ТВ»)

Кроме того, он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физической подготовке — он выигрывал трофей с «Нью‑Джерси» в 2000 и 2003 годах. Также он был вице‑президентом ЦСКА с 2010 по 2012 год и советником президента КХЛ.