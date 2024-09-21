«Глинку в Омске в шутку называли Снежным человеком. Выпьет — и снегом закусывает». Директор департамента КХЛ об экс-тренере «Авангарда»

— Был случай — «Северсталь» принимала «Авангард». Накануне матча охрана в череповецкой гостинице пана Глинку едва не приковала к батарее наручниками. Тот, перебрав, разбушевался в холле. Кричал: «Я отменяю хоккей, завтра ничего не будет!» Пришлось поднимать с кровати спящего Михалева — чтобы разрулил ситуацию. До Москвы эти новости доходили?