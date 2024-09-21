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«Глинку в Омске в шутку называли Снежным человеком. Выпьет — и снегом закусывает». Директор департамента КХЛ об экс-тренере «Авангарда»

— Был случай — «Северсталь» принимала «Авангард». Накануне матча охрана в череповецкой гостинице пана Глинку едва не приковала к батарее наручниками. Тот, перебрав, разбушевался в холле. Кричал: «Я отменяю хоккей, завтра ничего не будет!» Пришлось поднимать с кровати спящего Михалева — чтобы разрулил ситуацию.

Источник: Sports

— Был случай — «Северсталь» принимала «Авангард». Накануне матча охрана в череповецкой гостинице пана Глинку едва не приковала к батарее наручниками. Тот, перебрав, разбушевался в холле. Кричал: «Я отменяю хоккей, завтра ничего не будет!» Пришлось поднимать с кровати спящего Михалева — чтобы разрулил ситуацию. До Москвы эти новости доходили?

— Таких историй было много. Глинка — хороший дядька. Одна беда — мог режим нарушить. В Омске его в шутку называли Снежным человеком.

— Почему?

— Вот и я поинтересовался — с чего бы? А мне говорят: «Выпьет — и снегом закусывает». При этом абсолютно нормальный в общении.

Но чемпион по коммуникабельности для меня — Ржига. Такая неординарная личность! Спрашиваю: «Милош, ты что на судей орешь?» — «Сергей, это театр. Не придавай значения», — отметил экс-арбитр, а ныне директор департамента проведения соревнований КХЛ.