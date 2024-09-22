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Петерка и Пулюярви сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» — «Питтсбург»

У «Сэйбрс» три шайбы забросил немецкий форвард Джон-Джейсон Петерка, у «Пингвинс» — финский нападающий Йессе Пулюярви, при этом завершивший игру с полезностью «минус 3».

Источник: Sports

22-летний Петерка в прошлом сезоне набрал 50 (28+22) очков в 82 играх регулярного чемпионата.

26-летний Пулюярви, пропустивший часть сезона из-за восстановления после операции на бедре, провел 22 игры за «Питтсбург» и набрал 4 (3+1) балла.