Петерка и Пулюярви сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» — «Питтсбург»

22-летний Петерка в прошлом сезоне набрал 50 (28+22) очков в 82 играх регулярного чемпионата.
26-летний Пулюярви, пропустивший часть сезона из-за восстановления после операции на бедре, провел 22 игры за «Питтсбург» и набрал 4 (3+1) балла.
У «Сэйбрс» три шайбы забросил немецкий форвард Джон-Джейсон Петерка, у «Пингвинс» — финский нападающий Йессе Пулюярви, при этом завершивший игру с полезностью «минус 3».
22-летний Петерка в прошлом сезоне набрал 50 (28+22) очков в 82 играх регулярного чемпионата.
26-летний Пулюярви, пропустивший часть сезона из-за восстановления после операции на бедре, провел 22 игры за «Питтсбург» и набрал 4 (3+1) балла.