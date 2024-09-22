Ротенберг о КХЛ: «Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. В искусстве все интересно. Все можно взять на вооружение»

— Вы хотите пошутить? Двадцатый сезон Comedy Club начинается. Вы участвуете?
— Comedy Club закрылся.
— Вы новости не читаете. Начинается двадцатый сезон Comedy Club.
— Я за хоккеем слежу. Comedy Club — не мое.
— Надо за всем следить. Это же искусство и культура. То, что происходит в театре и кино, — все интересно. Все можно взять на вооружение.
— Может быть, ориентироваться не на Comedy Club, а на Большой театр, куда не достать билеты? Это действительно искусство.
— Мы же говорим про бизнес. Вы же знаете, Игорь Николаевич Ларионов всегда говорит про бизнес.
Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. Нужно выиграть конкуренцию у всех, — сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:3).
Роман Ротенберг: «Когда у КХЛ будет рейтинг как у Comedy Club — придут новые спонсоры. И даже в Нижнем быстрее будет новый дворец, потому что старый — не уровень КХЛ».