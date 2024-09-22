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Ротенберг о КХЛ: «Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. В искусстве все интересно. Все можно взять на вооружение»

— Роман Борисович — вы отличный спикер, всегда развернуто отвечаете. Сразу скажем, что самая важная игра — следующая и что есть над чем работать.

Источник: Sports

— Вы хотите пошутить? Двадцатый сезон Comedy Club начинается. Вы участвуете?

— Comedy Club закрылся.

— Вы новости не читаете. Начинается двадцатый сезон Comedy Club.

— Я за хоккеем слежу. Comedy Club — не мое.

— Надо за всем следить. Это же искусство и культура. То, что происходит в театре и кино, — все интересно. Все можно взять на вооружение.

— Может быть, ориентироваться не на Comedy Club, а на Большой театр, куда не достать билеты? Это действительно искусство.

— Мы же говорим про бизнес. Вы же знаете, Игорь Николаевич Ларионов всегда говорит про бизнес.

Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. Нужно выиграть конкуренцию у всех, — сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:3).

Роман Ротенберг: «Когда у КХЛ будет рейтинг как у Comedy Club — придут новые спонсоры. И даже в Нижнем быстрее будет новый дворец, потому что старый — не уровень КХЛ».