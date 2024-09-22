Веряев о переходе в ВХЛ: «Ситуация в “Торпедо” стала не совсем понятной. “Югра” — клуб уровня КХЛ по условиям. Форма, питание, чартеры, баня — все на высшем уровне»

— Ситуация в родном клубе стала развиваться в не совсем понятном направлении. Мало играл, в лучшем случае в третьем-четвертом звеньях.
Позвонил агенту, посоветовались, расторгли контракт. На связь сразу вышел генеральный менеджер «Югры» Сергей Владимирович Гусев, поступило предложение провести этот сезон в Ханты-Мансийске. С удовольствием его принял.
— Ваши первые впечатления от «Югры»?
— Уже убедился, что по условиям это клуб уровня КХЛ. Форма, спортивное питание, тренировки, чартеры, в конце концов баня — все на высшем уровне. По-моему не во всех клубах КХЛ игрокам созданы такие условия, как в «Югре».
— Кого-то в «Югре» знали?
— Многих ребят. Например, в юниорских сборных играли вместе с Анатолием Елизаровым, а с Ильей Авраменко жили в одном номере.
Думаю, моя адаптация в «Югре» не затянется. В первом матче с «Ижсталью» вошел в строй, ребята помогли, — сказал нападающий клуба из Ханты-Мансийска.