Ларионов о Кагарлицком в запасе «Торпедо»: «Мы не можем человека в 35 лет ждать только на большинство. Игра 5 на 5 — большой объем работы, пытаемся его подготовить»

Мы пытаемся его подготовить, чтобы его хватало, потому что нам не хватает мастерства. Через игры — мы не можем так рисковать. Это не 1970-е годы, когда люди в НХЛ, 82 игры, входили в сезон через них. Сегодня для этого есть летняя подготовка, которая должна быть правильной. Здесь мы видим какой-то пробел в этом плане, но это отдельный разговор не для пресс-конференции, — сказал главный тренер «Торпедо».