Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гашек остался без места в чешском сенате

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек остался без места в чешском сенате. Об этом сообщает Globe24.cz.

Источник: AP 2023

По информации источника, бывший хоккеист не сумел выйти во второй тур. Гашек выдвигался от правоцентристской партии ТОП 09 и набрал 20,28 процента в голосовании в своем округе в муниципалитете Бенешов. Он занял третье место и не прошел в сенат.

10 июля Гашек выступил перед членами Европарламента. Он заявил, что российским спортсменам необходимо запретить участвовать в международных соревнованиях.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.