Гашек остался без места в чешском сенате

По информации источника, бывший хоккеист не сумел выйти во второй тур. Гашек выдвигался от правоцентристской партии ТОП 09 и набрал 20,28 процента в голосовании в своем округе в муниципалитете Бенешов. Он занял третье место и не прошел в сенат.