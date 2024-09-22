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Кожевников об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Он минимум в десятке лучших, что доказывает игрой. Не добавили его из-за возраста, но качество игры-то важнее»

39-летний капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.

Источник: Sports

"Да Овечкину все равно, есть он в рейтинге или нет, какое место там занимает. Тщеславие пользы никакой не принесет.

Он своей игрой доказывает из года в год, что он не только в топ-50, но и как минимум в десятке лучших в НХЛ. А побьет рекорд Гретцки, все встанет на свои места.

Не добавили его, скорее всего, из-за возраста. Но качество игры-то важнее", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Спенсер Карбери: «Овечкин — величайшее оружие при игре в большинстве за всю историю. В прошлом году он выходил в обеих спецбригадах и оставался опасным».