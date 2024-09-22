Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер сериала «Молодежка» о рекорде Гретцки: «Палки в колеса будут вставлять мама не горюй. Канада и Америка не захотят, чтобы это состоялось из-за политической ситуации»

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 гола.
Источник: Sports.Ru

— Александру Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Как думаете, получится ли в новом сезоне этого добиться?

— Будет очень интересно наблюдать за этой историей, потому что палки в колеса будут вставлять мама не горюй. Можно сказать, что это будет сезон скандалов.

Будет много людей, которые не захотят, чтобы это состоялось. Это практически вся Канада и Америка. И связано это с политической ситуацией в мире, которая будет давить на спортсменов.

Но это всегда так происходило, — сказал актер сериала «Молодежка» Денис Никифоров.