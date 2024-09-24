Александр Никишин: «Если Деанджело будет хорошо играть и приносить результат СКА, я готов на лавке посидеть – ничего страшного»

Также сообщалось, что СКА перед приходом Деанджело переподписал контракт с Никишиным с понижением заработной платы.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Авангард» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Видно, что СКА набирает обороты. Удачный получился матч?

— Мы стараемся получать удовольствие, чтобы команда играла вместе, чтобы все выкладывались на 100%. От этого идет результат. Мы еще будем стремиться к лучшему.

— Вы набираете форму после травмы. Какие у вас кондиции?

— Потихоньку, стараюсь работать. Не зацикливаюсь на том, что не все получается. Главное, прийти в себя, и чтобы голова на место встала, чтобы я готовым был. Но матчей впереди еще много. Надеюсь, что еще пара игр, и у меня начнет получаться то, что я хочу.

— Наверняка вы в прошлом сезоне поглядывали матчи «Каролины». Как вам Тони Деанджело?

— Я не смотрел. Только хайлайты видел. Вот сегодня утром вживую увиделись. А так мы с ребятами обсуждали — понятно, что человек в порядке, мастеровитый. Ожидания от него лично у меня большие. Я хочу посмотреть, как он выглядит в большинстве и вообще в игре. Мне интересно.

— Роман Ротенберг сказал, что Деанджело встанет на место травмированного Артема Земченка. Вряд ли ваше игровое время сильно пострадает? Или вы к этому ревностно относитесь?

— Да главное, чтобы это помогало результату. Сейчас я в большинстве забирал побольше времени. Но если человек будет хорошо играть и приносить результат, то я готов на лавке посидеть.

В этом нет ничего страшного. Это нормально. Получается такое взаимодополнение. Если доверие будет, но оно ко всем есть. Посмотрим, каким получится первый матч Деанджело. Все‑таки тяжело ему будет. У нас чуть‑чуть другой хоккей, он отличается от Америки, — сказал защитник СКА.