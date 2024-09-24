«Виннипег» продлил Перфетти на 2 года с кэпхитом 3,25 млн долларов

В прошлом сезоне Перфетти обновил личные рекорды результативности в НХЛ, набрав 38 (19+19) очков в 71 игре регулярного чемпионата. В его активе также был 1 матч в плей-офф.

Всего в лиге у 10-го номера драфта-2020 140 матчей и 75 (29+46) баллов.