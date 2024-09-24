Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Мироманова 1+1 в игре против «Эдмонтона». Защитник «Калгари» завершил выставочный матч с «+3»

Защитник принял участие в одном из двух сегодняшних выставочных матчей между «Калгари» и «Эдмонтоном» (6:1).

Источник: Sports

27-летний россиянин отметился голом и результативной передачей, завершив встречу с полезностью «+3».
Мироманов стал игроком «Флэймс» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Вегаса». С его статистикой в НХЛ можно ознакомиться здесь.