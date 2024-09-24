У Мироманова 1+1 в игре против «Эдмонтона». Защитник «Калгари» завершил выставочный матч с «+3»

27-летний россиянин отметился голом и результативной передачей, завершив встречу с полезностью «+3».

Мироманов стал игроком «Флэймс» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Вегаса». С его статистикой в НХЛ можно ознакомиться здесь.