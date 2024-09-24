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Шестеркин не хочет вести переговоры с «Рейнджерс» о новом контракте после старта сезона (The Athletic)

Как сообщает The Athletic, российский вратарь и клуб из Нью-Йорка заинтересованы в продолжении сотрудничества, но в ближайшее время подписание нового контракта не планируется.
Источник: Sports

Первый матч в новом сезоне НХЛ «Рейнджерс» проведут 9 октября против «Питтсбурга».
Срок текущего соглашения 28-летнего вратаря с клубом с кэпхитом 5,66 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Шестеркин претендует на среднюю годовую зарплату в размере 12,9 млн долларов.
Шестеркин о новом контракте с «Рейнджерс»: «Я люблю команду, болельщиков, будет здорово остаться. Но никогда не знаешь, что произойдет».