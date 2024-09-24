Шестеркин не хочет вести переговоры с «Рейнджерс» о новом контракте после старта сезона (The Athletic)

Первый матч в новом сезоне НХЛ «Рейнджерс» проведут 9 октября против «Питтсбурга».

Срок текущего соглашения 28-летнего вратаря с клубом с кэпхитом 5,66 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Шестеркин претендует на среднюю годовую зарплату в размере 12,9 млн долларов.

Шестеркин о новом контракте с «Рейнджерс»: «Я люблю команду, болельщиков, будет здорово остаться. Но никогда не знаешь, что произойдет».