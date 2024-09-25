Якушев о погоне Овечкина за Гретцки: «НХЛ заинтересована, чтобы он добился успеха. Саша — это реклама, касса. Его контракт будут продлевать, пока он не побьет рекорд»

— Весь хоккейный мир наблюдает за погоней Овечкина за рекордом?

— Конечно. Не только российские любители хоккея и специалисты желают ему скорее догнать и перегнать Гретцки, но и сами энхаэловцы — игроки, тренеры и боссы клубов.

У Саши контракт еще на два года, и даже если он за это время не успеет установить рекорд, его соглашение будут продлевать до тех пор, пока Овечкин не побьет достижение Гретцки.

НХЛ — это бизнес‑организация, они заинтересованы, чтобы Саша добился успеха. А Саша — это реклама, касса. Полные стадионы приходят на Овечкина не только в Вашингтоне, но и в других городах. Я уверен, что рекорд будет побит, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.