Выдренков о том, можно ли назвать СКА главным раздражителем КХЛ: «Сто процентов. Все хотят победить нас. Каждая команда настраивается на нас»

— Однозначно матч не был простым. Была тяжелая игра. Классно, что победили. Хорошо изучили соперника, посмотрели видео предыдущих игр. Сделали выводы. И не дали сделать сопернику то, что они обычно делают.

— У СКА четвертая победа подряд. В прошлом сезоне после неудачного старта у армейцев было одиннадцать побед кряду. Чувствуете ли вы, что команда поймала победный ритм? Есть ощущение, что можете повторить или превзойти победную серию прошлого сезона?

— Думаю, у нас все впереди. Будем стремиться побеждать в каждой игре.

— Можете ли вы назвать СКА главным раздражителем КХЛ? Чувствуете ли вы по соперникам, что они сильнее всего хотят победить именно СКА?

— Да, сто процентов. Каждая команда настраивается на нас. Можете заметить по предыдущим матчам, которые были очень тяжелыми, команды на нас сильно настраивались. Все хотят победить нас, — сказал защитник СКА Иван Выдренков.