Филатьев о Макдэвиде: «У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке»

Лет в 14−15 начал следить за Макдэвидом. Он самый мой любимый игрок. Не понимаю, как он это все делает на льду.

У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения — все есть. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке«, — сказал нападающий “Авангарда” Александр Филатьев.