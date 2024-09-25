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Филатьев о Макдэвиде: «У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке»

"В раннем детстве просто заходил смотреть хайлайты наших звезд: Овечкина, Малкина.

Источник: Sports

Лет в 14−15 начал следить за Макдэвидом. Он самый мой любимый игрок. Не понимаю, как он это все делает на льду.
У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения — все есть. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке«, — сказал нападающий “Авангарда” Александр Филатьев.