Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Трактора» Котляревский о 3:5 от «Салавата»: «Проиграли из-за пропущенных голов в меньшинстве. При “5 на 5” соперника мы переигрывали»

— У «Салавата» очень хорошее большинство, и, к сожалению, у нас не получилось ему противодействовать. Получается, проиграли из-за пропущенных голов в меньшинстве. При «5 на 5» соперника мы переигрывали.

Источник: Sports

— Что у «Трактора», в свою очередь, не получилось в большинстве?
— Наши ребята на правильном пути. В этом матче было хорошее большинство, и могли забрасывать не только одну шайбу. Думаю, в ближайшее время голов будет больше.
 — Вас лично радует очередная заброшенная шайба в сезоне?
— Неплохо, но хотелось бы выиграть, когда забиваешь. Кравцов отдал очень хороший пас, и мне оставалось только в ворота попасть.
— Что изменили по сравнению с предыдущим сезоном?
— Скорее дело в психологии. Больше верю в свои силы, больше доверяют в атаке. В целом ничего не поменялось, просто стечение обстоятельств, — сказал нападающий «Трактора».