— Что у «Трактора», в свою очередь, не получилось в большинстве?
— Наши ребята на правильном пути. В этом матче было хорошее большинство, и могли забрасывать не только одну шайбу. Думаю, в ближайшее время голов будет больше.
— Вас лично радует очередная заброшенная шайба в сезоне?
— Неплохо, но хотелось бы выиграть, когда забиваешь. Кравцов отдал очень хороший пас, и мне оставалось только в ворота попасть.
— Что изменили по сравнению с предыдущим сезоном?
— Скорее дело в психологии. Больше верю в свои силы, больше доверяют в атаке. В целом ничего не поменялось, просто стечение обстоятельств, — сказал нападающий «Трактора».
Форвард «Трактора» Котляревский о 3:5 от «Салавата»: «Проиграли из-за пропущенных голов в меньшинстве. При “5 на 5” соперника мы переигрывали»
— У «Салавата» очень хорошее большинство, и, к сожалению, у нас не получилось ему противодействовать. Получается, проиграли из-за пропущенных голов в меньшинстве. При «5 на 5» соперника мы переигрывали.
— Что у «Трактора», в свою очередь, не получилось в большинстве?