Якубов о 6 поражениях «Авангарда» кряду: «Из-за травм Ткачева и Буше сразу потеряли, по сути, большинство, а это их коронка. Без нее требуется перестройка»

— Послушайте, «Авангард» из-за травм сразу потерял, по сути, все большинство — Ткачева и Буше. Канадец недавно вышел, но пока он не в форме. Между тем большинство — коронка Омска, без нее требуется перестройка.

Считаю, что в сентябре нельзя делать какие-то глобальные выводы — ни по «Авангарду», ни по другим. Меньше эмоций — больше здравого смысла!

— Почему сентябрь — не время выводов?

— Прежде всего потому, что у каждой команды — свой план предсезонной подготовки. Кто-то очень прилично нагрузился летом и планирует выйти на пик во второй половине сезона, где-то частично жертвуя результатами сентября. Как, вероятно, тот же Омск.

Но есть команды, которые входят в сезон на легкости. Им важно взять свои очки осенью, пока фавориты не вышли на пик. Стричь такие команды под одну гребенку — ошибка, — сказал бывший тренер ЦСКА.