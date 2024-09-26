Мальцев на вопрос о прошлом сезоне Овечкина: «Кто-то порчу навел на него. Сейчас обстановка получше, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне»

— Овечкин уже испытывает первые трудности в преддверии сезона НХЛ?
— Я ему пожелаю, чтобы он побил рекорд Гретцки.
— Хватит быть вторым? Считаете, что без этого рекорда его карьера будет немножко неполноценной?
— Да! Я думаю, что он побьет рекорд. Думаю, в этом сезоне.
— Но у него же не задался прошлый сезон?
— Я думаю, что кто-то там порчу навел на него.
— А в этом сезоне он снял ее?
— Да, сейчас обстановка получше стала. Удалось снять порчу. Будем ждать его с нетерпением, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.
Овечкин сделал передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси».