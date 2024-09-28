Неделькович о погоне Овечкина за Гретцки: «Не удивлюсь, если он побьет рекорд к Рождеству. Это не будет сюрпризом»

"Это не будет сюрпризом. Я не удивлюсь, если он побьет рекорд в этом сезоне.
Я не удивлюсь, если он побьет его к Рождеству, честно говоря, такой уж он снайпер.
Я думаю, что это вполне возможно«, — сказал вратарь “Питтсбурга” Алекс Неделькович.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Это не будет сюрпризом. Я не удивлюсь, если он побьет рекорд в этом сезоне.
Я не удивлюсь, если он побьет его к Рождеству, честно говоря, такой уж он снайпер.
Я думаю, что это вполне возможно«, — сказал вратарь “Питтсбурга” Алекс Неделькович.