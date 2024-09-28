Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неделькович о погоне Овечкина за Гретцки: «Не удивлюсь, если он побьет рекорд к Рождеству. Это не будет сюрпризом»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

"Это не будет сюрпризом. Я не удивлюсь, если он побьет рекорд в этом сезоне.

Я не удивлюсь, если он побьет его к Рождеству, честно говоря, такой уж он снайпер.

Я думаю, что это вполне возможно«, — сказал вратарь “Питтсбурга” Алекс Неделькович.