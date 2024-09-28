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Овечкин забил 1-й гол на предсезонке НХЛ — «Коламбусу». У него 4 броска в створ и «минус 3» за 14:37 в выставочном матче

Капитан «Вашингтона» открыл счет в первом периоде выставочного матча против «Блю Джекетс» (4:8), поразив ворота Даниила Тарасова броском из правого круга вбрасывания.

Источник: Sports

39-летний россиянин провел на льду 14 минут 37 секунд (1:04 — в большинстве) и завершил матч с полезностью «минус 3».

В его активе 4 броска в створ и 1 мимо, а также 1 силовой прием. Кроме того, форвард допустил 1 потерю.