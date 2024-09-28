Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасенко впервые забил за «Детройт» — в выставочном матче с «Чикаго»

Форвард «Ред Уингс» отличился во втором периоде предсезонного матча против «Блэкхокс» (2:0), реализовав большинство.

Источник: Sports

32-летний игрок (15:07, 3:24 — в большинстве, нейтральная полезность) нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.

Тарасенко стал игроком «Детройта» в межсезонье, подписав 2-летний контракт с кэпхитом 4,75 миллиона долларов.